أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد عبدالرحمن البيجاوي، حرص الجهات المعنية في المدينة المنورة على تنفيذ أعلى معايير الخدمة الميدانية والتعليمات الوقائية والصحية اللازمة التي هيأتها الدولة في محاور الاستقبال والإسكان والتوعية والانتقال والمغادرة مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لعودة العمرة والزيارة في الحرمين الشريفين.وقال: نتوقع وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن للمدينة المنورة خلال الأيام القادمة، وبادرت الجهات ذات العلاقة في المدينة المنورة بتهيئة التدابير اللازمة للعناية بالزائرين فور وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وفق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تلتزم الجهات بتنفيذها بشكل دقيق الهادفة في المقام الأول إلى العناية بصحة الجميع وسلامتهم.وبيّن أن الزائر يخضع فور وصوله لفترة حجر وقائية ثلاثة أيام، يتم خلالها تأمين المتطلبات المتعلقة بالإعاشة داخل المساكن المرخصة تنفيذًا للإجراءات الطبية الوقائية المعمول بها احترازيًا، بعد ذلك يمكن للزائر الانتقال لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والروضة الشريفة.وأوضح البيجاوي أن كل هذه الأعمال تتم بتنسيق عالٍ بين جميع الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الحج والعمرة، والجهات الصحية، والأمنية، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بواسطة كوادر مؤهلة لخدمة المصلين والزائرين ومن ثمّ عودتهم إلى بلدانهم سالمين.