كشف مدير فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي لـ«عكاظ» عن خطة في الوزارة لطرح السدود القريبة من المدن للاستثمار بواسطة القطاع الخاص في متنزهات وجلسات ومطاعم وخدمات سياحية.جاء ذلك تفاعلاً مع ما طرحته «عكاظ»، الأسبوع الماضي عما يواجهه سد عكرمة من إهمال وما يحتاجه من اهتمام. وأوضح الغامدي أن السد يحمي الطائف من أخطار السيول، خصوصاً أن منطقة مكة تقع داخل منطقة الدرع العربي التي تمتاز بتجدد مياهها الجوفية خلال موسم الأمطار والسيول إذ يبلغ متوسط الأمطار السنوية 120 ملم على السواحل الغربية و300 ملم علي محافظة الطائف وميسان، وأضاف أن الوزارة أنشأت 56 سداً لخزن مياه السيول؛ منها 4 سدود لتأمين مياه الشرب بطاقة تخزينية 404 ملايين متر مكعب و52 سداً لتأمين المياه للقطاع الزراعي ويوجد عدد 350 بئراً في عدد من محافظات منطقة مكة لتأمين المياه للمواطنين بالقرى والهجر كما تم تأمين سقيا بالناقلات لسكان المناطق النائية.وتابع الغامدي أن منطقة مكة المكرمة تتمتع بمصادر مياه آمنة، وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ نظام المياه الجديد ابتداءً من 10 أكتوبر 2020، وستطبق أحكام النظام على جميع مصادر المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة. وأوضحت الوزارة أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.