رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين) بقاعة الاجتماعات في مكتبه بالإمارة الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد عبدالله الحقباني والوكلاء المساعدين ومحافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني وشرطة المنطقة. وفي بداية الاجتماع رحب الأمير فهد بالجميع واطلع على تقارير سير العمل في المحافظات، مشيراً إلى أن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه، مؤكداً أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيان بخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة له في مكانه، لافتاً النظر إلى أهمية تواصل المحافظ مع أهالي المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع.بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من الموضوعات ووجه باتخاذ اللازم حيالها.