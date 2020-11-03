أطلقت جامعة الملك عبدالله «كاوست» أمس (الإثنين)، المرفق الزراعي المتطور للمستنبتات الزراعية والمتخصص في تقنيات الزراعة بالمياه المالحة بالتعاون مع الشركة الوطنية لتطوير المنتجات البحثية، وبدعم من برنامج أبحاث الابتكار على مساحة تبلغ 2000 متر مربع.وتهدف «كاوست» من المرفق الجمع بين علم النبات والهندسة الزراعية، لتقديم حلول مستدامة للأمن الغذائي للمناطق التي تعاني من ندرة المياه، وتكمن أهمية هذا المشروع في قدرته على تطوير تقنية ريّ المحاصيل باستخدام مياه البحر.وتسعى الجامعة عبر المرفق الزراعي المتطور للمستنبتات الزراعية للتعاون في مجال البحث والتطوير الزراعي، مما يعكس تطلعها الدائم نحو المستقبل.