أكد الحساب الرسمي لمركز الإقامة المميزة على «تويتر» أن الملاءة المالية هي أحد اشتراطات الحصول على «الإقامة المميزة».

وأفاد المركز بأن الملاءة المالية يقصد بها إثبات القدرة على تلبية الالتزامات والمتطلبات المالية والمعيشية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح المركز أن المعايير تختلف بحسب الحالة المادية لكل متقدم وعدد التابعين له، ويتم إثباتها بتقديم مستندات الدخل والاستثمارات أو أي موارد وأصول مالية عند تقديم الطلب، داعيا إلى الاتصال على الرقم (920000087) عند الرغبة بمعرفة المزيد عن الإقامة المميزة.