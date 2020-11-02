سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (السبت)، مبنى مركز الغسيل الكلوي بمستشفى بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وسيُستخدم المركز بناء على طلب وزارة الصحة الصومالية كمقر مؤقت لفحص وعلاج مصابي فايروس كورونا، على أن يتم استكمال المشروع بعد الانتهاء من حجر وعلاج مصابي كورونا (كوفيد-19) وذلك مساهمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في التخفيف من معاناة الشعب الصومالي الشقيق جراء هذه الجائحة.

وقد تمت مراسم تسليم مبنى مركز الغسيل الكلوي إلى وزارة الصحة الصومالية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد عبدالغني خياط، ومدير فرع المركز في أفريقيا سعد مهنا السويد، وممثل وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية المستشار الدكتور عبدالرزاق يوسف أحمد جلال الدين، ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولية بجمهورية الصومال الفيدرالية مصطفى آدم دقال، ومدير مستشفى بنادر للأمومة والطفولة بمقديشو الدكتورة فرتون شريف محمد، ومدير مركز غسيل الكلى الدكتور محمد عثمان محمد، ومدير المشاريع بفرع مركز الملك سلمان في أفريقيا إبراهيم عبدالقادر، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة الصومالية.

وعقب التسليم صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد عبدالغني خياط إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، بأن مبنى مركز غسيل الكلى سيستخدم كمقر مؤقت لفحص وعلاج مصابي فايروس كورونا، وحجر الحالات الصحية الحرجة، وذلك تلبية لطلب الحكومة الصومالية ومساهمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء في الصومال، على أن يتم استكمال مشروع مركز غسيل الكلى بعد انتهاء جائحة كورونا.

من جانبه، عبر ممثل وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية المستشار الدكتور عبدالرزاق يوسف أحمد جلال الدين عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيقة التي لم تتأخر يوما في مد يد العون والمساعدة للأشقاء في الصومال، كما قدم شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة، منوهاً إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تقدمها المملكة من خلال المركز في جمهورية الصومال الفيدرالية.

يذكر أن المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، تنفذ العديد من المشاريع الإغاثية والبرامج التنموية في جمهورية الصومال في شتى القطاعات التعليمية والصحية والمياه والإصحاح البيئي، دعماً للأشقاء في الصومال.