استعانت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بأحدث أجهزة التعقيم، ومنها جهاز الروبوت الذكي الذي يعمل بنظام الذكاء ‏الاصطناعي ويستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويمكن التحكم به عبر نظام آلي مبرمج على خريطة مجهزة ومعدة مسبقة، كما أنه حاصل على براءة اختراع (SLAM)، مع وحدة الانحلال عالية الأداء. وأوضح مدير الإدارة حسن السويهري أن إطلاق الروبوت عالي الدقة سيسهم في العمل على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، والحد من انتشار وباء كورونا.