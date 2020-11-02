أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 381 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 436 حالة إضافية، و17 حالة وفاة جديدة.

ولفتت «الصحة» إلى أنه تم إجراء 53.819 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجماليها إلى 8.151.353 فحصاً.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 348.037 حالة، من بينها 7928 حالة نشطة، منها 755 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 334.672 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5437 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من الفايروس في المملكة إلى 96.15%، ونسبة الحالات النشطة 2.27%، ونسبة الحالات الحرجة 0.21%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة (72)، مكة المكرمة (49)، الرياض (37)، ينبع (22)، جدة (18)، الهفوف (15)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: المدينة المنورة (96)، الرياض (49)، ينبع (28)، الهفوف (24)، الدمام (18)، المبرز (17)، جدة (16).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.