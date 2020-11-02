أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح 200 وظيفة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة، لشغلها بنظام التعاقد.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيتم اعتبارا من غد (الثلاثاء) 1442/3/17 حسب تقويم أم القرى، الموافق 2020/11/3، وذلك لمدة 7 أيام على موقع الوزارة على الإنترنت، مهيبة بالراغبين التقديم عبر الرابط التالي https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx، موضحة أنه في حال وجود استفسارات يتم التواصل خلال أيام العمل من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:30 ظهرا، على الرقم (0112038888) تحويلة (1483/1484).

وكشفت أن الشروط المطلوب توفرها هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة، توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة في شروطها أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، فيما سيتم الترشح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، كما اشترطت أن يكون المتقدم للوظائف مطابقا للشروط الوظيفية.

وأفادت الوزارة بأنها ستعلن المرشحين عبر موقعها على الإنترنت، مؤكدة ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وأوردت الوزارة المؤهلات المطلوبة للتقدم على الوظائف المطلوب شغلها، والجهات التي سيتم التوظيف فيها على الرابط الإلكتروني https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment%2012.aspx