شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على الضوابط التي تم إقرارها لتسجيل أسماء الأشخاص.
وأوردت «الأحوال المدنية» خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، وهي كالتالي:
- يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد...).
- يسجل الاسم مجردا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة (السيد... إلخ).
- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا... إلخ).
- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).
- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبدالرسول).