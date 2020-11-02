شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على الضوابط التي تم إقرارها لتسجيل أسماء الأشخاص.

وأوردت «الأحوال المدنية» خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، وهي كالتالي:

- يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة في المجتمع مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد...).

- يسجل الاسم مجردا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة (السيد... إلخ).

- لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا... إلخ).

- لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

- يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبدالرسول).