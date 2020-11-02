أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن الهيئة تعمل على حماية وتعزيز حق المرأة في الإرث الشرعي، داعيا خطباء المساجد أيضا إلى التوعية بأهمية حقهن في الإرث. وأشار إلى أهمية تظافر الجهود لتوعية المجتمع بحق المرأة الشرعي والنظامي والاجتماعي والإنساني في الحصول على حقها في الإرث.

جاء ذلك خلال افتتاحه حلقة نقاش بعنوان: «الإرث وحق المرأة الشرعي» بحضور عدد من المختصين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين، بهدف دراسة الحلول التي تمكن المرأة من الحصول على حقوقها في الإرث، وشدد خلال الندوة على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية ولجان الصلح وغيرها للتوعية بحق المرأة في الإرث الشرعي،

مؤكدا في الوقت نفسه أن الهيئة تعمل على جميع ملفات حقوق الإنسان دون استثناء.