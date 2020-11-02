أعلنت أمانة منطقة الرياض الانتهاء من مرحلة تصميم متنزه النهضة، تمهيدًا لإعادة تأهيله خلال عام 2021 بما يخدم جميع الفئات، ويقدم مزايا ترفيهية وخدمية لسكان العاصمة، ويعزز من حركة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعبر التصميم الجديد للمتنزه عن التنوع الوظيفي الذي يخدم جميع الفئات العمرية، حيث يضم ممشى صحيا ومسارات للدراجات الهوائية وملعب كرة قدم محاطا بمدرجات ومنطقة للشواء، و4 ساحات ذكية مستوحاة من محطات المترو، وصالة مغطاة متعددة الاستخدامات وأماكن لعربات الأطعمة، ومناطق لألعاب الأطفال والتسلق، إضافة إلى ألعاب مخصصة للكبار، وشلالات مائية ونوافير تفاعلية وكافيهات، وشاشات إعلانية ومجسمات جمالية، فضلاً عن التوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء.

ويعزز التصميم الجديد سهولة الوصول إلى المتنزه سواء عن طريق المشي أو من خلال وسائل النقل العام، وحرصت أمانة الرياض على الاستفادة من موقعه الحيوي والمتميز بالكثافة السكانية المرتفعة وطبيعته الفريدة لجعله متنفسًا رئيسيًا للسكان ووجهة اجتماعية تتماشى مع تطلعات السكان وتحقق رغباتهم.