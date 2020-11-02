استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس (الأحد)، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، واستمع إلى شرحٍ عن خطة رئاسة الحرمين في المسجد الحرام والمتزامنة مع المرحلة الثالثة للعودة التدريجية للعمرة، الهادفة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يومياً و60 ألف مصلّ. كما هنأ الفيصل، الدكتور بليلة بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء.من جانب، اطلع الأمير خالد الفيصل على خطط وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية الرامية لصقل قدرات الطلاب والطالبات في جميع النواحي التعليمية والتقنية، جاء ذلك لدى استقباله أمس وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.