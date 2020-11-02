استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل أحمد الجبير في الرياض أمس (الأحد) مع سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة أنيبال توليدو، العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون. وجرى خلال الاستقبال استعراض عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.من جانب آخر، بحث الجبير مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف. العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.