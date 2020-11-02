نفذت النيابة العامة أكثر من 182 ألف إجراء خلال أسبوع واحد، خلال الفترة من 8/3/1442هـ وحتى 14/3/1442هـ. وتوزعت بين 6 أنواع من الإجراءات، إذ نفذ أعضاء النيابة 182.121 إجراء، بينما تم استقبال 6.177 من القضايا التي وردت لفروع النيابة، وتم إنجاز 5.202.فيما تم تقديم 280 خدمة عن بُعد للمستفيدين، ومعالجة 7 شكاوى للموقوفين عبر خدمة أبشر (معكم)، وتم استقبال 656 طلب زيارة لمقرات النيابة العامة.