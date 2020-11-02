نفذت النيابة العامة أكثر من 182 ألف إجراء خلال أسبوع واحد، خلال الفترة من 8/3/1442هـ وحتى 14/3/1442هـ. وتوزعت بين 6 أنواع من الإجراءات، إذ نفذ أعضاء النيابة 182.121 إجراء، بينما تم استقبال 6.177 من القضايا التي وردت لفروع النيابة، وتم إنجاز 5.202.
فيما تم تقديم 280 خدمة عن بُعد للمستفيدين، ومعالجة 7 شكاوى للموقوفين عبر خدمة أبشر (معكم)، وتم استقبال 656 طلب زيارة لمقرات النيابة العامة.
فيما تم تقديم 280 خدمة عن بُعد للمستفيدين، ومعالجة 7 شكاوى للموقوفين عبر خدمة أبشر (معكم)، وتم استقبال 656 طلب زيارة لمقرات النيابة العامة.