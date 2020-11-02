أطلق تطبيق «توكلنا» تحديثاً جديداً يتضمن العديد من الخدمات الرقمية؛ منها استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، وعرض المخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي، وكان التطبيق أكمل عملية الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارات (الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة)، وأثبت فاعليته وموثوقيته كحل تقني آمن لتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الجهات الحكومية بكل يسر وسهولة.وتُمكن خدمة استعراض المواعيد العدلية المستخدم من الاطلاع على مواعيده المرتبطة بهويته الوطنية أو برقم الإقامة، مع إمكان استعراض تفاصيل الموعد، فيما تأتي خدمة عرض مواعيد الأحوال المدنية وخدمة عرض مواعيد الجوازات لتتيح للمستخدم الاطلاع على مواعيده المحجوزة واستعراض تفاصيلها.ومن ضمن الخصائص الجديدة في تطبيق توكلنا، خدمة عرض المخالفات العامة من لوحة بيانات المستخدم، إذ تُمكنه الخدمة من استعراض مخالفاته المسجلة على رقم الهوية الوطنية أو الإقامة سواءً كانت المخالفة من مخالفات وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيان حالتها إذا كانت غير مسددة وعرضها في قائمة حسب حالة السداد، مع إمكان استعراض تفاصيل كل مخالفة كرقمها وتاريخها ووقت تسجيلها، والمدينة التي وقعت فيها، وتوضيح الجهة المصدرة لها، ومجموع قيمة المخالفة.ولإثبات الحالة الصحية للمواطن والمقيم، أضاف التطبيق خدمة بطاقة الوضع الصحي والتي تمكّن ولي الأمر من طباعة كود الحالة الصحية للتابعين ومشاركتها مع مستخدم آخر عند الذهاب إلى أماكن التجمعات أو غيرها.