امتدح وزير التعليم حمد آل الشيخ اهتمام جامعة الطائف بالموسيقى، وقال: «وهذا ما ميّزها عن الجامعات الأخرى التي من المفترض أن في كل جامعة ناديا للموسيقى مثل جامعة الطائف». جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه برئيس ⁧‫جامعة الطائف⁩ يوسف عسيري أمس الأول بأكاديمية الشِّعر العربي بحضور نخبة من أمناء مجلس الأكاديمية.وقال إن الجامعات لديها انخفاض واضح في مستوى النشاط، خصوصاً الأنشطة الثقافية وهو ما يحتاج لبرنامج يهتم بالمسرح والأداء والكلمة والقصة والأوبريت.من جانبه، أكد عسيري اهتمام جامعة الطائف بنادي الموسيقى والأوبريت والمسابقات السنوية في الإلقاء والإنشاد والقصة والمسرح.وعلى ذات السياق، كشف مدير أكاديمية الشعر العربي المشرف على جائزة الأمير عبدالله الفيصل منصور الحارثي أن الأكاديمية تبحث كل عام عن التجربة الشعرية المميزة لكي تحظى بهذه الجائزة لأنها مرتبطة باسم رمز ثقافي كبير. وأضاف أن الجائزة تتبع أسلوب التحكيم التقني عن طريق استقبال المشاركات على منظومة أكاديمية الشعر العربي ثم ترسل للجان الإلكترونية لتصل للفائزين.