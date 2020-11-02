دعا تربويون عبر «عكاظ» إلى استمرار عمل المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التعليم، للتعليم عن بعد حتى بعد انتهاء جائحة كورونا. وقال حميد الصبحي ووجدي البركاني ونوار اللحياني ومحمد الحربي لـ(عكاظ) إن المنصة حققت عدداً من المكتسبات منها سهولة متابعة ولي الأمر لمسار التعليم والتواصل المستمر بين المعلم والطالب وعدم الاعتماد على الكتاب المدرسي وتنوع وسائل التعليم والتقييم. وأشار التربويون إلى أن الجميع لا يتمنى فقد هذا المكتسب الكبير (المنصة) بعد انتهاء الجائحة. معربين عن أملهم الاعتماد على منصة (برنامج التيمز) في مواد التربية الفنية، والتربية الرياضية، والمواد النظرية على أن تكون مواد الحاسب الآلي ومواد العلوم العملية في المدرسة حضورياً. وعزوا اقتراحهم إلى اختصار اليوم الدراسي في المواد العملية فيقل عدد الحصص على الطالب ويزيد التركيز.ويرى التربويون أن تكون الاختبارات والتقويم والواجبات والمشاريع الأدائية عبر المنصة مع عقد اجتماع شهري بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور لمناقشة الجوانب التعليمية والمقترحات والسلبيات والإيجابيات واقتراح الحلول المناسبة.وأبانوا أنه بالإمكان أن يكون الحضور للمدرسة بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع (الأحد - الثلاثاء - الخميس) على أن يخصص يوما الإثنين والأربعاء لحضور الدروس عبر المنصة في المنزل. مشيرين إلى أنه بالإمكان اختصار ساعات اليوم الدراسي إلى أربع ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً.