اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه أمس (الأحد) على تقرير مفصل عن الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية، قدمه مديرها بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي، منها إنجازات مركز طب وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي، الذي أجرى 49 عملية قلب مفتوح، و4994 عملية قسطرة خلال الفترة الماضية تكللت بالنجاح، وكذلك الجهود التي بذلتها صحة تبوك للحد من انتشار فايروس كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية.وأثنى أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها أبطال الصحة في الميدان، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.من جانبه، ثمن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من أمير المنطقة، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.