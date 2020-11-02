أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ضرورة التكامل مع الجهات كافة لتجاوز العقبات والمعوقات والتغلب على التحديات القائمة أمام إنجاز المشاريع المتوقفة والمتأخرة، واستعرض أمس (الأحد) تقريراً عن واقع المشاريع الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها بالمنطقة ومحافظاتها، قدمه أمين المنطقة المهندس عيد نايف العتيبي، وشدد على إيجاد الحلول العاجلة لتسيير بعض المشاريع دون توقف، خصوصاً الإستراتيجية منها والمتعلقة بتصريف ودرء أخطار مياه الأمطار والسيول. وأوضح أمين المنطقة أنه بجولاته على المحافظات، التي كان آخرها الوقوف ميدانياً على محافظة شرورة ومركز الوديعة، جرى رصد أولويات المشاريع، والاحتياجات المستقبلية، التي سيتم تضمينها ضمن خطط التنمية.