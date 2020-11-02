بحث أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود أمس (الأحد) مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي والوفد المرافق له العديد من الموضوعات التي تهم الأهالي في المنطقة، وأشاد بجهود الموارد البشرية في دعم الشباب والفتيات وتنمية المناطق من خلال البرامج النوعية التي تقدمها لمختلف الجهات والفئات، موضحا ما تتميز به المنطقة من مقومات تنموية وسياحية واستثمارية وما يتمتع به شباب وفتيات المنطقة من قدرات لخدمة منطقتهم ووطنهم.من جانبه، استعرض وزير الموارد البشرية البرامج والمبادرات التي تعتزم الوزارة تنفيذها في جميع مناطق المملكة التي تسعى إلى دفع عجلة التنمية في مناطق المملكة من خلال المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ورفع كفاءة ومهارة الفئات التي تخدمها الوزارة وتأهيلهم لسوق العمل.