قام وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم (الأحد)، بجولةٍ تفقدية لميقات ذي الحليفة ومرافقه، للاطمئنان على اكتمال جاهزيّته لاستقبال المعتمرين تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة لعودة العُمرة في ظل جائحة كورونا، بحضور نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الجولة، اطمأن آل الشيخ على استعدادات الوزارة في تجهيز الميقات لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة للوقاية من فايروس كورونا، وتأمين كافة الحاجات والتجهيزات اللازمة في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

واستمع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال الجولة، من المسؤولين في فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، عن التجهيزات والخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة لخدمة المعتمرين والزائرين بالميقات ومرافقه، مؤكداً أن على الجميع استشعار المسؤولية أمام الله ثم أمام ولاة الأمر لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوصى وزير الشؤون الإسلاميّة والدعوة بتوفير كافة الخدمات على مدار الساعة للمعتمرين، والحرص على تطبيق البروتوكولات الاحترازيّة لضمان سلامة المعتمرين وتكثيف البرامج الدعوية والتوعوية.