فاز مدير مكتب صحيفة «عكاظ» بالطائف الزميل عبدالكريم الذيابي بالمركز الأول لأفضل التقارير الصحفية المميّزة في جائزة «صيف السعودية».

وكشفت الهيئة السعودية للسياحة، المسؤول الرسمي عن «روح السعودية»، أسماء الفائزين بالجائزة التي أطلقتها في أواخر شهر يونيو الماضي، لتحفيز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة لإبراز الوجهات والمواقع السياحية في المملكة، ضمن موسم صيف السعودية «تنفّس».

وفاز بالجوائز المقررة التي يبلغ إجماليها 250 ألف ريال، 10 إعلاميين وصناع محتوى ممن شاركوا بأعمالهم في مجالات الجائزة الـ5، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 30 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال.

وقد حقق المركز الأول في مجال التقارير التلفزيونية عبدالرحمن العصيمي، من قناة العربية، والثاني عبدالرحمن الزهراني من MBC.

وفي مجال التقارير الصحفية، فاز عبدالكريم الذيابي من «عكاظ» بالمركز الأول، وصالح الزيد من «الشرق الأوسط» بالمركز الثاني.

وفي التقارير الإذاعية، كان المركز الأول لبرنامج «كت» الذي يقدمه سهى الوعل وهاني المهندس من إذاعة «ألف ألف»، أما المركز الثاني فكان من نصيب برنامج «سواح» لهيلة الفراج من إذاعة الرياض.

وحقق محمد الموسى المركز الأول في مجال التوثيق المرئي، والمركز الثاني أحرزه يوسف السديس، أما الصور الجمالية، فحصل على المركز الأول علي خمج، وحقق المركز الثاني عادل العتيبي.

وقد خضعت الأعمال المرسلة إلى إدارة الجائزة للتقييم من قبل لجان تحكيم مستقلة، ووفق معايير مهنية محددة وضعتها لجنة الجائزة، لضمان شفافية النتائج.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق الجائزة ساهم في تحفيز الإعلاميين والمواهب الشابة المبدعة إعلاميًا على المشاركة في تقديم أفضل تغطية إعلامية عن «موسم صيف السعودية»، إضافة إلى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين والمبدعين في مختلف المنصات، من أجل تقديم أعمال تتميز بالابتكار والإبداع عن السياحة السعودية، وترويج مناطق الجذب السياحي.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة كانت قد أطلقت موسم صيف السعودية «تنفس» خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر الماضي، إذ حققت نشاطا سياحيا كبيرا، أعادت من خلاله السياحة الداخلية إلى أوج اهتمام المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن الزميل الذيابي فاز العام الماضي أيضاً بالمركز الأول في موسم صيف الطائف.