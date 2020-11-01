صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة العميد سعد بن صالح طراد بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة العقيق دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفايروس، فقد تم تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد السابع من العمر، وجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.