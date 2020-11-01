شهدت محافظة القريات اليوم (الأحد)، هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بالبرد والبرق مع هبوب رياح، فيما حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية.

وباشرت فرق الطوارئ بإدارة الخدمات ببلدية القريات أعمالها فور هطول الأمطار، إذ شملت متابعة مناهل تصريف مياه الأمطار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الحركة المرورية في الطرق والميادين العامة، بمتابعة ميدانية من رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري.

من جانبها، نفذت إدارة مرور القريات خطتها الميدانية من خلال تأمين المداخل والمخارج بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، مؤكدة عدم وقوع أي حوادث مرورية بسبب الأمطار حتى إعداد التقرير.