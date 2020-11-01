عقد مجلس أمناء جامعة سليمان الراجحي صباح أمس (السبت) جلسته الأولى للعام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢ عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي، وحضور جميع أعضاء المجلس.

وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس المجلس بالأعضاء وألقى كلمته الافتتاحية التي تضمنت ثناءه على الدعم الذي تلقاه الجامعات من القيادة الرشيدة لرفع مستوى التعليم، والاهتمام بسلامة أبنائها الطلبة في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، ومن ذلك الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول للتعليم الجامعي وفق الضوابط والاحترازات المطبقة.

كما جرى استعراض جدول أعمال المجلس بمناقشة العديد من المواضيع الأكاديمية والإدارية، من بينها اعتماد منح درجات علمية للخريجين للفصل الماضي وللمتوقع تخرجهم، واستعراض تقرير إنجاز الخطة الإستراتيجية لعام ٢٠١٩، والموافقة على مقترح الهيكل التنظيمي للجامعة، والتوصية بتعيين رئيس للجامعة، واعتماد التقرير المالي الختامي لعام ٢٠١٩ وغيرها من الموضوعات.

واختتم رئيس المجلس الاجتماع بالثناء على ما قدمته الجامعة من إنجازات خلال الفترة الماضية، سائلا الله التوفيق في تجاوز هذه الجائحة قريبا بما يحقق النجاح للجامعة ومنسوبيها.