اتخذت أمانة المنطقة الشرقية الإجراءات الرسمية ضد صاحب مول تجاري على خلفية فعالية راقصة في الواجهة الأمامية لساحة المجمع، ما أحدث تكدسا من الجمهور ومخالفة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أنه تم أخذ تعهد على صاحب المنشأة في حينه، ومعالجة التكدس البسيط، «طلبنا من صاحب المنشأة الحضور للبلدية لاستكمال الإجراءات الرسمية ومنع حدوث ذلك مستقبلا، علما أن التكدس لم يكن كبيراً».

وأضاف المتحدث أن الأمانة تابعت الحدث عقب تغريدة في موقع تويتر، كما تابع رئيس البلدية الأمر مع المراقبين. مؤكدا أن التكدس لم يكن كبيرا، وتم إنذار صاحب المنشأة واستكمال بقية الإجراءات في حينه.