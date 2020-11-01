دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 6 مشاريع في بداية جولته التفقدية للمدينة المنورة.

وشملت المشاريع التي دشنها نسخة جديدة من المصحف الكريم بشكليه العادي والكبير، وتتصف النسخة الجديدة من المصحف العادي بمقاس 13.5×19.3 سم، وبعدد 560 صفحة، ولم يُلتزم في هذه النسخة بأن تنتهي كل صفحة بآية، في حين اتصفت النسخة الجديدة من المصحف الكبير بمقاس 35×24.5 سم، كما تمت طباعته بالخط الجديد المحسّن، كما تم تدشين ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الفلبينية (التغالوغ) وهي اللغة الرسمية لدولة الفلبين التي بحسب إحصاءات المجمع بلغ المستفيدين منها بأكثر من 50 مليون ناطق بها، كما تم تدشين مشروع التفسير الموضوعي لمعاني القرآن الكريم بلغة الإشارة والمخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم، وكذلك تدشين إضافة 14 لغةً من الترجمات لمعاني القرآن الكريم ليصبح مجموع الترجمات التي تم الانتهاء منها 74 لغة، منها 39 لغة آسيوية، و 16 لغة أوروبية، و19 لغة أفريقية، واختتم الوزير تدشين مشاريع المجمع بتدشينه مشروع التجوال الافتراضي في رحاب المسجد النبوي الشريف، من خلال نظارات الواقع الافتراضي، الذي يملك حقوقه الفكرية مجمع المسجد النبوي، ويتيح للمسلمين في أرجاء المعمورة الاستفادة منها، ويهدف المشروع إلى إبراز جهود المملكة في إعمار ثاني الحرمين الشريفين، وخدمة زواره الكرام، حيث تم تصوير المسجد النبوي من الداخل والخارج صورًا بانورامية عالية الدقة.