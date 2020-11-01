يستمر «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» في توضيح الآلية المتبعة لتجديد رخصة القيادة.

وتتمثل الخطوات في سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي، موضحا أنه يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بمالك المركبة في بوابة «أبشر».

وتفاعلا مع المغردين، أفاد «المرور السعودي» بأنه في ما يتعلق بالمقيمين الوافدين، فإنه لا يمكن تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء الإقامة، إذ يلزم أن تكون سارية لإتمام إجراءات تجديد الرخصة.

يذكر أنه بالإمكان طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها في حال كان لدى الشخص عنوان وطني (واصل).