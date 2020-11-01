أطلق معهد الإدارة العامة عبر منصة «إثرائي» 10 برامج تدريبية إلكترونية جديدة في علوم الإدارة وتخصصاتها، والقيادة، وتقنية المعلومات، والأنظمة وغيرها من التخصصات المهمة التي تقدم لموظفي الدولة خلال العام التدريبي الواحد، و4 برامج تدريبية إلكترونية أخرى تقدم لبقية المواطنين والمقيمين بالمملكة بحيث يمكن للجميع الاستفادة من برامج منصة «إثرائي».

يذكر أن منصة «إثرائي» تقدم العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة في مختلف المجالات المعرفية، والمؤتمرات الإلكترونية، بالإضافة إلى معلومات «إثرائية» متنوعة ذات محتوى عربي إلكتروني كان إنتاجها بقوالب رقمية معاصرة لإثراء المعرفة العربية، وقد استقبلت المنصة أكثر من 4 ملايين زائر، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها نحو مليوني متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين، وبحضور تجاوز 100 ألف للمؤتمرات الإلكترونية.