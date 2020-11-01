اجتمع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، اليوم (الأحد)، بأعضاء لجنة التفتيش على الأسواق الشعبية.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، فيما تم إيضاح الملاحظات المرصودة خلال الجولات الميدانية على كافة الأسواق الشعبية.

وأكد الأمير مشعل بن ماجد على ضرورة المعالجة السريعة لكافة الملاحظات بتلك الأسواق وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، وتفعيل الحملات التفتيشية ومتابعة ورصد المخالفات التي تتعلق بجوانب الأمن والسلامة، ومخالفي نظام الإقامة والعمل بالإضافة للتحقق من معروضات البيع وتطبيق النظام بحق مخالفي الاشتراطات الخاصة بالجهات المختصة وسلامة وصلاحية المواد التي يتم بيعها والاشتراطات البلدية.