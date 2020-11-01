‫صادرت بلدية محافظة بارق‬⁩، ممثلة في قسم صحة البيئة، 16 كيلو من الأرز مجهول المصدر وغير معلوم الإنتاج وتظهر عليه علامات التلف، بعدما تم ضبطه في أحد مراكز التسوق التجارية المخالفة ببارق.

جاء ذلك خلال جولات المراقبين الصحيين اليومية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة (مراكز التسوق والمطاعم والمطابخ والبوفيهات) في بارق والمراكز التابعة، كما تم رصد بعض المخالفات الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد مرزن أهمية المراقبة المستمرة للمحلات المتعلقة بالصحة العامة حرصاً على صحة ما يقدم للمستهلك. وأشار إلى استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة، منوهًا إلى أنه في حال وجود مخالفة الإبلاغ عبر 940 وستتم مباشرة البلاغات فورا.