تبدأ اليوم (الأحد) المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة من داخل المملكة وخارجها ويتوقع أن يستقبل الحرم المكي نحو 20 ألف معتمر و60 ألف مصل، و19.500 زائر في اليوم الواحد. وأكدت وزارة الحج والعمرة أن آلية تنظيم عمرة الخارج تضمنت تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، ووجود وكيل عمرة خارجي أو مسوق باقات العمرة المتاحة، وتكون باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة. وشددت الوزارة على أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18-50 عاما، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، مع تقديم شهادة فحص (بي سي آر) سلبية من فايروس كورونا المستجد يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر، مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وزيارة المسجد النبوي، والصلاة في الروضة الشريفة، وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق «اعتمرنا»، مع حجز طيران مؤكد للذهاب والعودة.وتوقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد القرشي تشغيل ما نسبته من ٣٠ إلى ٤٠٪؜ من الطاقة التشغيلية للفنادق في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف تزامنا مع المرحلة الثالثة. مشيرا إلى إنه يوجد في مكة المكرمة أكثر من ١٨٠٠ فندق وأكثر من ٢٥٠ ألف وحدة سكنية ما بين غرف وشقق مفروشة، لافتا إلى أن الفنادق بدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضيوف الرحمن خلال فترة إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تكثيف البرامج التوعوية والتعريفية بمختلف اللغات لتوعيتهم حول الوقاية من فايروس كورونا.من جانبها، جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ٦٠٠ عربة كهربائية، و٥ آلاف عربة يدوية يشرف عليها ١٢٠ موظفا، مخصصة للمعتمرين، ويتم تعقيمها بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده، مع تخصيص ٣٣ فرقة ميدانية تعمل على مدار الساعة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه، ووضع ٣٠٠ جهاز آلي لتعقيم الأيدي تعمل بخاصية الاستشعار.