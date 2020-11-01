واصلت فرق وزارة البيئة حملاتها ضد الاحتطاب الجائر والمعتدين على الأشجار البرية في مختلف المناطق واستعادت نحو 39 طناً من أخشاب الأشجار البرية المحلية، وإزالة (56) مصنعاً للفحم. وأوضحت الوزارة أنها حررت مخالفات عدة توزعت على مناطق الرياض، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، القصيم، وحائل، بالتعاون مع الدوريات الأمنية وتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقاً لنظام «المراعي والغابات».وأكدت الوزارة استمرار جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، ومواصلة عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار البرية لغرض الاحتطاب.