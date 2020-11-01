أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل (402) حالة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في السعودية (347282) حالة، بينها (8038) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (776) حالة حرجة، كما تم تسجيل (433) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (333842) حالة.وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها (402) حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪، والبالغين 85%، وكبار السن 3%. فيما بلغ عدد الوفيات (5402) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة كما تم إجراء (51418) فحصا مخبريا جديدا.وتصدرت المدينة المنورة حالات التعافي بـ62 حالة، كما تصدرت الإصابات بـ59 حالة، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية في التعافي بـ50، مكة المكرمة 40، خميس مشيط 28، ينبع 22، عنيزة 14، بريدة 12، قرية العليا 11، الدمام 9، البدائع 9، النعيرية 9، رجال ألمع 9، بللسمر 9، الهفوف 8، راس تنورة 7، المبرز 7، جدة 5 حالات تعافٍ.وجاءت الرياض في المرتبة الثانية في حالات الإصابات بـ44 حالة، حائل 33، مكة المكرمة 32، ينبع 24، خميس مشيط 17، المبرز 13، جدة 12، بريدة 10، عنيزة 10، البدائع 8، الطائف 7، نجران 7 حالات.