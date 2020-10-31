صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص في إحدى الاستراحات بمحافظة تثليث دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومخالفتهم بذلك أحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفايروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد الـ5 من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.