حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة على الاعتماد الصحي للسفرالآمن، بعد تقييم التدابيرالصحية التي تم إدخالها وتطبيقها على عمليات المطار وتوافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي لإعادة تشغيل النقل الجوي الدولي والتعافي في أعقاب جائحة كورونا وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لإعادة تشغيل الطيران، وأفضل الممارسات في هذا المجال، لتوفير تجربة مطار آمنة لجميع المسافرين.

وشملت عملية التقييم تدابيرالصحة والسلامة التي اتخذها المطار للمسافرين والموظفين في جميع المرافق، مع التركيزعلى مناطق الوصول إلى الصالات ومواقف السيارات، مناطق تسجيل الوصول، الفحص الأمني والسلالم المتحركة والمصاعد، مناطق ومرافق كاونترات الجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرة، وجسور صعود الركاب، والسوق الحرة، الأطعمة والمشروبات، ومناطق استلام الأمتعة وخروج القادمين. كما أخذ التقييم في الاعتبار المبادرات التي اتخذها المطار من أجل صحة وسلامة العاملين والجهات العاملة في المطار.