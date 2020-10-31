أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 402 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 433 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الحالات الجديدة بلغت 42%، ونسبة الذكور 58%، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 85%، وكبار السن 3%، لافتة إلى أنه تم إجراء 51.418 فحصاً مخبرياً جديداً، ليصل إجماليها إلى 8.052.694 فحصاً.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 347.282 حالة، من بينها 8038 حالة نشطة، منها 776 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 333.842 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5402 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من فايروس كورونا إلى 96.12%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.31%، والحالات الحرجة 0.22%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة (59)، الرياض (44)، حائل (33)، مكة المكرمة (32)، ينبع (24)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: المدينة المنورة (62)، الرياض (50)، مكة المكرمة (40)، خميس مشيط (28)، ينبع (22).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.