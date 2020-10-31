وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 25 مقيماً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه «10 مرات».

وحصد الميدالية كلٌّ من: فواز محمد قاسم الشميري، غالب عبدالواحد محمد اليمني، ميرزا أحمد، جريس ليوندا، فؤاد علي محمد العزي، محمد أسامة أبو أحمد، أحمد محمد زياد المشهراوي، محمد أحمد محمد الحمامي، حارثه عبدالمؤمن النشيواتي، عبدالله محمد عمر باعقيل، خالد بسام شبلاق، الشافعي محمود صالح عبدالهادي، إسماعيل عبدالولي محمد البركاتي، بهاء الدين رزاز حسام الحاتمي، المزمل عبدالحليم مختار الطيب، عبود أحمد الحبيب، أكرم عيسى محمد أبو شاور، عبدالعزيز علي صالح مجمل، حسين حامد أحمد الحسين، أحمد عبدالكريم عبيد، أنور إبراهيم، عدي مهدي محمد الجيجكلي، عبدالمجيد أحمد العبدالعزيز، هيثم محمد عبدالرحمن دريدي، مهند محمد لبابيدي.