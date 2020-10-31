تشهد الصالة رقم (1) في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، الساعة 6 مساء غد (الأحد) استقبال أولى رحلات العمرة من خارج المملكة، قادمة من إندونيسيا.

وكشف لـ«عكاظ» مدير مطار عصام فؤاد أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وفقا للبروتوكولات المعتمدة، كما أن الصالة رقم (1) في المطار من أحدث الصالات العالمية لما تضمه من تقنيات حديثة تسهل إنهاء إجراءات الاستقبال والمغادرة للمسافرين، ويقوم على خدمتهم كوادر مميزة من شباب وشابات الوطن، جنبا إلى جنب مع كوادر الجوازات.

وأكد اكتمال كافة الخدمات التي تقدم للمعتمرين في رحلة القدوم والمغادرة، إذ سخرت المملكة كل إمكانياتها لخدمة قاصدي مكة المكرمة من المعتمرين والزائرين للمسجد النبوي الشريف.