نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم (السبت)، أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ليرأس وفد المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية.

وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين المصريين.

وضم الوفد المرافق له كلا من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.