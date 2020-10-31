يتوّج محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بعد غدٍ الإثنين، الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين.

يذكر أن جائزة جدة للإبداع ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، حظيت منذ انطلاقها عام 1439هـ بدعم سمو الأمير مشعل بن ماجد، إذ شُكّلت لجانها تحت إشراف محافظة جدة من الكفاءات الوطنية وذوي الخبرة العلمية والمعرفة، فيما راعت التجديد بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 في دعم الفكر والإبداع البشري.

واستقبل موقع الجائزة www.jeddahawards.org ما مجموعه 1094 مبادرة بمجالاتها الستة بهذه النسخه من بينها 774 مبادرة لإبداع الأفراد، و68 مبادرة للإبداع في اللغة العربية «لغة القرآن»، و106 مبادرات لإبداع رواد الأعمال، و78 مبادرة للإبداع الحكومي، و13 مبادرة للإبداع الأمني، و56 مبادرة للإبداع المجتمعي، وصولًا لـ 18 مبادرة تنتظر إعلان الفوز في الحفل الذي يقام وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي والإسهام في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة وذلك عبر إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظتهم.