إشارة إلى المقطع المتداول لأحد عملاء القطاع السكني الذي يوضح خلاله صدور فواتير لحساب الخدمة الخاص به رغم إغلاقه محبس العداد والمحبس الداخلي لمنع دخول مياه الشبكة إلى عقاره، كشفت شركة المياه الوطنية أنه بعد مطابقة حساب العميل والعداد الخاص به في الأنظمة الآلية، ومقارنتها على الطبيعة، اتضح عدم تطابقها نتيجة لحدوث خطأ بشري بإدخال الرقم التسلسلي لعداد العميل خلال أعمال استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات المياه الذكية، الأمر الذي أدى إلى نقل استهلاكات عميل صحيحة ومحققة لعميل آخر لم يقم باستهلاكها.وأكدت الشركة أنها قامت بمعالجة وتصحيح فاتورة العميل بناءً استهلاكه الفعلي حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة، وتثبيت العداد الفعلي في نظام الفوترة.وقدمت شركة المياه ممثلةً بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، اعتذارها للعميل عن هذا الخطاء البشري، في الوقت الذي تعمل الإدارات القانونية والهندسية والفنية على التحقيق في هذا الخطأ، ووضع الإجراءات الكفيلة بعدم تكراره ومحاسبة المقصر في ذلك.