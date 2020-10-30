تواصل أمانة منطقة تبوك إزالتها للحواجز الخرسانية العشوائية واستبدال أرصفة بها، ضمن مبادرتها لمعالجة التشوهات البصرية بالأماكن العامة وفي شوارع المنطقة، وتعزيز الشكل الجمالي وضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق.



وتهدف أعمال الإزالة لتحسين المشهد البصري وتنظيم الحركة المرورية وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وتعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.