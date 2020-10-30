من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم (الإثنين) القادم مفاضلة المستحقين للترقية الوظيفية للإداريين والإداريات في قطاع الوزارة وإدارات التعليم ومدارس التعليم العام، لمن أكملوا المدد النظامية للترقية للمراتب 13 فما دون، وفقاً لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وإبلاغها لمنسوبي كل إدارة.



وكانت الوزارة قد حددت (الأحد) القادم موعداً لإغلاق بطاقة الترقية رسمياً.



الجدير بالذكر، أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أشار في تعميمه السابق إلى أن إجراء المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب (11-12-13) سيكون من قبل لجنة يتم تشكيلها في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك. كما اشتمل التعميم على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة (11-12-13)، ومعايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية (للمرتبة العاشرة فما دون)، وضوابط وشروط الترقيات وفقاً للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.