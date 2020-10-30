امتدح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أعمال الدفاع المدني بالمنطقة التي تجلت من خلال التعامل والسيطرة على حريقي تنومة وقرى العزيزة بالسودة.

وأكد أمير عسير أن ذلك جاء نتيجة الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والحرص الدائم على توفير أعلى درجات السلامة والحماية للمواطنين والمقيمين في الحالات الطارئة في كل جزء من الوطن.

وقال: إن توفير أحدث الآليات والمعدات المتطورة ساهم في تنفيذ مواجهة حالات الطوارئ بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل معها، مشيرا إلى ما حققته الغرفة المشتركة بإمارة منطقة عسير، من نجاح في التنسيق المتناغم ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والفرق التطوعية للمشاركة بتنظيم مدروس في تعزيز وتسهيل مهمات الدفاع المدني بالمنطقة، مضيفا: الجميع عمل بروح الفريق الواحد المتناغم لتحقيق هدف واحد.

يُذكر أن فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير نجحت من يومي أمس (الخميس) وأمس الأول (الأربعاء) في السيطرة على الحريق الذي ‫اندلع في الأشجار والأعشاب والحشائش بالمنطقة الجبلية بقرى العزيزة بمركز السودة، حيث توجهت فرق الإطفاء اللازمة لموقع الحريق، وبعد الوصول للموقع وُجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جداً تصعب معها مباشرة الآليات، وزاد من صعوبة الوضع انتشار النار بشكل سريع نظراً لشدة الرياح، وعملت الفرق الميدانية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على فتح طرق الوصول إلى الأماكن الوعرة لمكافحة النيران، مما أسهم في السيطرة على الحريق بوقت قياسي في ظل ظروف الحادث وتوقيته.

وتمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع المجاورة، لمحاصرة ومكافحة الحريق‬ ومنع انتشاره والسيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات.

وبعد انتهاء مهمة الفرق الميدانية في إخماد الحريق، باشرت فرق متخصصة في مكافحة البؤر المتبقية وعمليات التبريد، واستمرت في تنفيذ خطط الرصد والمتابعة ومراقبة الموقف للتأكد من إخماد الحريق بشكل كامل وتأمين المنطقة.