أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 398 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 404 حالات إضافية، و20 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الحالات الجديدة بلغت 43%، ونسبة الذكور 57%، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 56.255 فحصاً مخبرياً جديداً، ليبلغ إجماليها 8.001.276 فحصاً.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 346.880 حالة، من بينها 8088 حالة نشطة، منها 766 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 333.409 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5383 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا إلى 96.11% فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.33%، ونسبة الوفيات 1.55%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (53)، المدينة المنورة (48)، ينبع (38)، جدة (37)، مكة المكرمة (32)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (66)، المدينة المنورة (57)، ينبع (29)، مكة المكرمة (24)، جدة (20)، الدمام (19).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.