بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، إثر نبأ إصابته بفايروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفايروس كورونا المستجد، ونبعث لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية مماثلة للرئيس عبدالمجيد تبون، قال فيها:«بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفايروس كورونا المستجد، متمنياً الشفاء العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية»