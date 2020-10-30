أهابت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن بالمواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية، بخصوص إعصار «زيتا»، وأشارت إلى أنه يمكن التواصل معها في الحالات الطارئة من خلال البريد الإلكتروني saudiaffairs@sacih.net أو بالاتصال على الأرقام التالية:

281-889-0570

281-917-8658

281-917-8305



