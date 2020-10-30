أهابت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن بالمواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية، بخصوص إعصار «زيتا»، وأشارت إلى أنه يمكن التواصل معها في الحالات الطارئة من خلال البريد الإلكتروني saudiaffairs@sacih.net أو بالاتصال على الأرقام التالية:
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305
تهيب القنصلية بالمواطنين الكرام توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بخصوص إعصار (زيتا - zeta) حفظكم الله من كل مكروه .. وفي الحالات الطارئة نرجو التواصل معنا عبر :— Saudi Consulate in Houston (@KSAconsulateHOU) October 30, 2020
281-889-0570
281-917-8658
281-917-8305
saudiaffairs@sacih.net