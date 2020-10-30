صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطناً لقاء تبرع كل منهم بدمه 10 مرات.كما صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ6 مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة، وهم العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبو ناجمة، والرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.